«Manolo, absuélvelos»

Seguir Salvador Sostres Actualizado: 05/10/2019 00:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Roger Español encabezará las listas de Junts per Catalunya en el Senado. El independentismo está tan perdido que ya no ficha a sus candidatos por lo que tienen sino por lo que han perdido. En Cataluña habíamos visto muchas cosas. Pero aún no habíamos caído en la bajeza de que fuera un mérito ser tuerto. Ni Junqueras, que ha explotado todas las posibles emotividades, se había atrevido a convertir en lema su ojo a media asta. A partir de ahora, hacer currículos en Cataluña será toda otra cosa. ¿Oiga, y a usted qué le falta? Apúntelo, apúntelo, que aquí celebramos derrotas.

Hablando de carencias, Albano Dante Fachin ha anunciado ya que le votará. «Estos inventos -decía Joan Puigcercós (ERC) de

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Somos lo que defendemos

Somos lo que defendemos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Merecéis

Merecéis ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Una mala noticia