Maniobras estratégicas

Que Sánchez haya citado, por este orden, a Casado, Rivera e Iglesias, nos indica las prioridades de su segundo mandato, ya como presidente indiscutible y esperanzas de continuar siéndolo. Aparte de mostrar que es mejor estratega que los otros tres juntos, o que tiene un mejor gurú Sánchez ha dado a Casado el título honorífico de líder de la oposición, sabiendo que, de momento, no le amenaza, al tener trabajo de sobra en mantenerse al frente de su partido. A Rivera le ha devuelto aquella ofensa temeraria de anunciar que nunca negociaría con él, y a Iglesias le advierte que no se haga ilusiones, pues no le necesita para gobernar y su papel es el de acompañante. En cuanto a

