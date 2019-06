Una mala comedia

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 24/06/2019 00:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si Sánchez no quisiera de verdad gobernar con Podemos ni estuviese dispuesto a investirse con la colaboración de los separatistas y/o Bildu, podría hacer varias cosas que no ha hecho simplemente porque no ha querido. La principal, ofrecerle a Rivera un pacto formal, de coalición o de legislatura, que lo pusiera en un serio compromiso. Un acuerdo, como aquel «del Abrazo», en el que se recogiesen por escrito medidas que los votantes del partido naranja puedan entender como un beneficio. Propuestas como bajar los impuestos -o al menos no subirlos-, reformar la ley electoral y el sistema de nombramientos judiciales o garantizar que no habrá indulto a los golpistas que salgan condenados en el juicio. Eso dejaría al líder de

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Las cuentas echadas

Las cuentas echadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La política postiza

La política postiza ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El escudo