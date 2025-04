Madrid no te da la murga

Una verdad que se escucha poco: los grandes ejecutivos españoles, los números uno en las oposiciones, los universitarios más brillantes, los científicos que despuntan... en la mayoría de los casos hoy ya no quieren irse a estudiar o a trabajar a Cataluña. ¿Por qué? Pues ... porque hacerlo los obliga a un esfuerzo suplementario de integración, que en otras regiones simplemente no se les exige. Los hijos se ven obligados a estudiar en un idioma que no conocen (y aprenderlo necesariamente les va a demandar un tiempo y un esfuerzo notables). El acoplamiento social del que viene de otra parte de España se complica también por el debate nacionalista/no nacionalista. El clima conversacional resulta menos libre, porque para evitar roces toca autocensurarse, o vadear la cuestión política. La atmósfera se torna cansina y opresiva por la omnipresente turrada separatista. Cataluña es hermosísima, próspera y cuenta con mucha gente muy valiosa y cordial. Pero lo cierto es que para el de fuera todo se vuelve más cuesta arriba que otras partes de España, donde no hay que soportar los prejuicios identitarios del nacionalismo y las barreras lingüísticas en la educación.

Algo similar ocurre en la economía. Un fondo de inversión, una empresa en expansión que busca nuevas localizaciones, una compañía que duda dónde afincar su sede... ¿Qué preferirá el dinero como destino? ¿Optará por una comunidad que aprueba sus presupuestos en plazo y donde se apuesta por una fiscalidad baja; o elegirá aquella que casi nunca presenta sus cuentas en fecha y donde la carga fiscal es mayor? ¿Resultará más atractiva una comunidad donde impera el orden, u otra donde cortar trenes y carreteras y quemar contenedores son ya rituales cotidianos? ¿Qué sienta mejor a las empresas: el intervencionismo o el talante liberal? Madrid, con un modelo abierto, liberal y desprejuiciado, ha adelantado a Cataluña y se ha convertido en la primera economía de España. La revuelta sediciosa de 2017 inició una pérdida de fuelle, con fuga de empresas y la transmisión de una imagen inquietante al capital exterior. Desde entonces viene creciendo menos que la media española y ha perdido gancho a la hora de atraer inversiones. Cataluña estaba muy arriba. Cuenta con 900.000 habitantes más que la comunidad uniprovincial de Madrid y tiene mar, un plus económico. Pero en Madrid nadie se detiene a mirar si tienes o no un pedigrí de madrileño pata negra. Tampoco te empalagarán con una liturgia xenófoba de exaltación constante de lo ultralocal. Madrid es de todos y para todos. En ella se respira libertad; hacer de tu capa un sayo. A ese talante de acogida se une, por supuesto, la prima de ser la capital de un gran país y el hecho de que se trata de la única ciudad española que realmente tiene hechuras de metrópoli y puede competir en la liga de las ciudades que cuentan en el mapa mundi. Madrid apostó por abrir la puerta a todos. El cerril nacionalismo que hoy malgobierna a los catalanes prefirió plantar una cancela de pureza localista. Los resultados están a la vista.

