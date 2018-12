La Tercera ¿«Madrid central»... o infernal? «Espero que por todo lo aquí expuesto nadie llegue a la conclusión de que tengo ganas de morir asfixiada en el interior de una densa nube de contaminación. En cambio, lo que sí me gustaría es seguir viviendo en una ciudad en la que salir cada día de casa no se convierta en una tortura; una ciudad en la que poder moverme con libertad, a pie o en coche»

Mari Pau Domínguez

Sí, me declaro culpable: me gustan los coches y conducir. Tengo un vehículo híbrido con etiqueta ECO, así que cuando circulo por Madrid no contamino ya que el motor de gasolina no se activa hasta alcanzar los 80 kilómetros por hora, velocidad prohibida en la capital. Es importante aclararlo para que nadie piense que escribo esto porque me afecten las restricciones y de ahí mi enfado. Lo hago porque, aunque no me atañan de manera directa (eso es lo de menos), creo que se trata de una medida que el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado sin garantía de éxito; sin un plan integral para disminuir la congestión del tráfico; sin tener en cuenta los problemas que generará al sufrido ciudadano,