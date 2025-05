Luis del Val: La vida inventada

Cuando vivimos en situaciones ordinarias, necesitamos de la ficción para escapar de la tediosa realidad, y, cuando vivimos una situación extraordinaria, como la que nos toca soportar ahora, nos creamos la ficción de que habitamos en la vieja rutina, donde todo tenía su orden, desde ... la cenas de los sábados hasta las exigencias del calendario, por ejemplo, una final de Copa. Desde Nietszche a John Lennon -salvando las distancias- parece como si el presente y la realidad fuesen algo irrelevante, mientras empleamos nuestra imaginación en proyectarnos hacia el futuro o recrearnos en el pasado. Si Lennon, sin ser filósofo, nos advirtió que «la vida es esto que nos pasa, mientras estamos pensando en hacer otras cosas», Nietzsche, con muchas más páginas y mayor profundidad, nos explica que la fuente original del conocimiento no está en la lógica, sino en la imaginación. Y, antes de que el lector se marche a las páginas deportivas reales para huir de estas de ficción, espantado a lo que puede seguir cuando se cita a un filósofo y, encima, alemán, digamos que no hace falta entender de filosofía para darnos cuenta de que la metáfora y los sueños nos ayudan a vivir tanto o más que la lógica, y cuando alguien crea una metáfora tan brillante, que es entendida en todos los continentes, y convierte esa pareja de ficción en una pareja como Don Quijote y Sancho Panza, hasta Nietzsche nos puede resultar familiar e incluso presumir de que leímos un retazo de Sobre verdad y mentira.

¿Qué sería de una final de Copa sin metáforas y sueños? ¿Qué sería del amor sin ilusiones y unas briznas de desvarío, sin unas gotas de quimera y un soplo de delirio? Reducirlo a una consecuencia del instinto de reproducción de la especie sería algo así como denominar a la Novena Sinfonía como «un conjunto de sonidos acoplados por diferentes instrumentos y voces». No habría nada que objetar, de la misma manera que la muerte de un hijo cabría resumirla en «deceso en contra de la media estadística consolidada».

Vemos películas, vamos al teatro, leemos novelas, porque la ficción nos enseña que la vida inventada es también nuestra vida. Un día, de repente, somos protagonistas de un terremoto, de un incendio pavoroso, de una guerra y, enseguida, añoramos aquellos aburridos tiempos en los que las guerras, los incendios y los terremotos los veíamos en el cine o los leíamos en las novelas. Como dice Pedro Ruiz, «cuando voy al cine, paso un par de horas en las que los problemas son de los demás». Luego, se encienden las luces y resulta que nosotros no nos encontramos en el patio de butacas, sino que estamos en la pantalla y somos los protagonistas del problema. Y es entonces cuando organizamos una final de Copa, o una asamblea vecinal de balcón a balcón, o nos imaginamos cualquier otra situación que nos ayude a escapar del encierro, que nos mitigue el problema, y que nos consienta acceder al conocimiento, no a través de la lógica, sino de la imaginación, esa que nos permite, cada mañana, no solo vivir, sino inventar la vida.