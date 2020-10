¿Y si Manolito tuviese razón?

Luis Ventoso SEGUIR Actualizado: 19/10/2020 07:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El altivo Napoleón despreciaba a los ingleses con esta frase: «Inglaterra es una nación de tenderos». Pero tal vez el insulto albergaba un elogio involuntario. Los tenderos son gente responsable, no pueden permitirse gilipolleces, porque arriesgan su propio dinero, no el del Estado. Si las cuentas no cuadran ponen en jaque su medio de vida. Han de ser prudentes en el acopio de mercancía. Educados y atentos con su clientela, para que vuelva. Ingeniosos para intentar incrementar la demanda con nuevas ofertas. Al final, resulta que construir un país de tenderos, una nación volcada en la iniciativa personal y el comercio, no parece ninguna mala idea, sino un pacífico modo de multiplicar la riqueza.

Veo por casa un libro de

