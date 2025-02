Luis Ventoso: Lo veremos desfilar

Conformaban un tándem perfecto, que ganó contra pronóstico el referéndum del Brexit de 2016 y una mayoría absoluta espectacular en las elecciones del año pasado. Dominic Cummings, inglés norteño de 48 años, ponía las neuronas y la audacia estratégica. Boris Johnson, londinense de 56 años ... nacido por casualidad en Manhattan, aportaba el teatro, un chisposo carisma y una ambición voraz. Aunque soy bastante lombrosiano, en lo que atañe a las cabezas grandes siempre dudo, pues unas veces acompañan a portentos mentales y en otras a auténticos tarugos. Cummings era de los cabezones de alta inteligencia. Estudió Historia en Oxford y luego se largó a Rusia, donde aprendió el idioma y trabajó en una firma aérea que quebró. De vuelta a Inglaterra, comenzó a ejercer de asesor para el Partido Conservador, al que nunca se ha afiliado. Trabajando era brillante, con una visión acerada y original, y también un auténtico borde, que a veces rondaba el acoso laboral. Cummings, enamorado de las posibilidades del «big data» y la ciencia, se propuso ser el Robespierre renovador de la parsimoniosa Administración de Whitehall, a su juicio esclerotizada por el dominio secular de niños bien de la clase patricia. Además intentó que las decisiones se tomasen basándose en datos, no al albur de las percepciones subjetivas de los políticos. Llenó las cañerías del Número 10 de cocos excéntricos, que trajeron un pensamiento diferente (no exento de toques frikis).

Cummings ejercía tal ascendiente sobre Boris que lo llamaban el Rasputín británico. Lo sirvió muy bien. Su jefe sin duda le debía gratitud. Pero el arisco gurú no contó con dos factores: el partido y la alcoba del líder. Los jerarcas tories no lo tragaban y la joven mujer del premier, la politóloga Carrie Symonds, tampoco. Ambos bajaron el pulgar y Boris ha soltado lastre. Fuiste muy útil, old boy, pero ya estamos en otro tiempo político. Este viernes vimos a Cummings, el segundo hombre más poderoso del Reino Unido, saliendo malencarado del Número 10 cargando una caja de zapatos con sus enseres. Inglaterra es una viejísima democracia y el odiado fontanero desfila rumbo a casa a plena luz del día y ante la prensa y las cámaras. Un día será el propio Boris quien se mude de Downing Street, como antes lo hicieron Churchill y Thatcher.

La sustancia de la democracia, y su sentido último, radica en que el poder es una gracia eventual que concede el pueblo libremente a un gobernante. Por eso están profundamente confundidos los pavos reales que soportamos en España, que en lugar de ejercer provisionalmente el poder están empezando a creen que ellos son El Poder, como el Rey Sol. Pero si no se cargan antes la democracia -y tal vez en ello andan-, un día también veremos desfilar a Sánchez, Iglesias, Redondo... Serán entonces historia, y me temo que de la mala, porque no han entendido lo básico: la política está para servir al público, no para adoctrinarlo y camelarlo al servicio de tu ombligo.