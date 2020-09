Trabajos vacíos

Luis Ventoso SEGUIR Actualizado: 14/09/2020 00:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con pesar me entero de que se ha muerto en Venecia, a los 59 años y de una hemorragia súbita, el antropólogo neoyorquino David Graeber, un ocurrente profesor de la London School of Economics. No sintonizo con su onda ideológica: se declaraba anarquista y fue uno de los ideólogos del movimiento Occupy Wall Street. Pero me gustaba leerlo, porque aunque exageraba en su caricatura del capitalismo, tenía chispa e inteligencia y a veces señalaba verdades impronunciables. En 2013, publicó en una revistilla izquierdista británica un artículo contra lo que llamaba «bullshit jobs», que definía como «esos trabajos que si desapareciesen mañana el mundo no notaría diferencia; empleos sin sentido, innecesarios e incluso perniciosos». «Bullshit», literalmente «mierda de toro», es una

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Eleanor Rigby

Eleanor Rigby ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Algo se mueve en Shetland

Algo se mueve en Shetland ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Cómo queremos ser?