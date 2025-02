Luis Ventoso: Tendencioso informe de la ONU

Philip Alston es un australiano de 70 años, abogado y profesor universitario en Nueva York, que desde 2014 ejerce como relator especial de la ONU sobre Extrema Pobreza. Pero Alston es «progresista». Así que en lugar de ocuparse de los países realmente hechos papilla, que ... por desgracia hay unos cuantos, ha decidido poner su lupa sobre EE.UU. y el Reino Unido, donde casualmente gobiernan Trump y el Partido Conservador, y sobre España, que ha tenido durante siete años un Ejecutivo de centro-derecha. El pasado mayo presentó su demoledor informe británico. Pero el Gobierno «tory» no se quedó callado: lo corrió a gorrazos dialécticos e incluso denunció su estudio por tendencioso. Alston aseguraba que en el Reino Unido hay 14 millones de pobres, uno de cada cinco ciudadanos, y que en 2021 el 40% de los niños vivirán en la pobreza. Además sostenía que el país está volviendo a las penosas condiciones laborales que denunciaba Dickens. «No acepto su informe en absoluto. Es un sinsentido», replicó el ministro de Hacienda. La titular de Trabajo calificó sus datos de «totalmente manipulados e inaceptables».

Ahora Alston ha recorrido España once días, visitando seis regiones, y ha emitido su autopsia: somos una de las naciones más pobres de la UE, con algunos barrios «peores que los campamentos de refugiados», y «con un modelo fiscal que ayuda a los ricos y no a los pobres». Llega a decir que «el sistema de asistencia social está roto y las familias ricas reciben más ayuda que las pobres». Lo cual es ridículo y falso, al igual que su afirmación de que «las empresas pagan la mitad en impuestos que antes de la crisis». Para chequear Madrid, que va como un tiro, visitó la Cañada Real y habló con plataformas antidesahucios y onegés. No quiso saber nada de los mayoritarios barrios de clase media donde se vive muy bien, ni de la altísima tasa de longevidad, ni de la formidable asistencia médica, ni de la llamativa pujanza de la hostelería (con abarrote en los locales a pesar de la epidemia de miseria galopante que nos asuela).

España sufre problemas económicos y sociales, por supuesto. Hay muchas personas que pasan privaciones y sudan para llegar a fin de mes. La tasa de paro juvenil (30,3%) es un escándalo que compromete nuestro futuro. Los sueldos son demasiado bajos y en las ciudades pujantes los alquileres se han puesto imposibles para los jóvenes. Pero aún así, el demoledor retrato del enviado de la ONU sigue resultando sesgado, porque omite toda la cara luminosa, que también existe. Solo ve un punto bueno. Y es, oh casualidad, el nuevo Ejecutivo socialcomunista: «El único aspecto positivo es que el nuevo Gobierno de coalición está fuertemente comprometido con lograr la justicia social».

En EE.UU. y el Reino Unido se chequearon los datos de Alston y fueron refutados cuando eran incorrectos. Aquí todos los telediarios pregonan su retrato tétrico de España sin molestarse en verificarlo. País sin autoestima, nada nos complace más que hacer el papanatas cuando un guiri con tarjeta viene a darse un garbeo y explicar ex cathedra lo chungos que somos.