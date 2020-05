Ya es suficiente

Luis Ventoso SEGUIR Actualizado: 17/05/2020 23:32h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sábado salí a correr un poco tras el levantamiento del toque de queda de las ocho. Opté por calles de casas bajas, usualmente desiertas. Pero aquello parecía Fuencarral en día de rebajas, atestado. Al tratarnos como un rebaño de corderos sin criterio y establecer horarios de salida, en lugar de respetar nuestro sentido de la responsabilidad y libre albedrío, el Gobierno ha logrado amontonarnos, con el consiguiente riesgo. Mientras avanzaba con mi desentrenado trote cochinero, me acordaba de lo que decía Reagan (para el progresismo, un tarugo; para mi, un crack): «Espero que un día se entienda que el ser humano no es libre a no ser que el Gobierno sea limitado. Es como una ley de la física:

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un mundo feliz

Un mundo feliz ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Aroma de arbitrariedad

Aroma de arbitrariedad ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Garzón, «valor añadido»