Luis Ventoso: Qué ridículo se ve ahora

Los Reyes de España llegan al Elíseo y Macron y su mujer los saludan con gestos de cabeza y movimientos de brazos, pero evitando escrupulosamente chocarse las manos. Ha nacido el ceremonial del coronavirus. Poco después, la OMS declara la pandemia, categoría que se alcanza ... cuando una nueva enfermedad se extiende de persona a persona por todo el mundo. En Alemania, Merkel, basándose en datos del Instituto Koch, pronostica que el 70% de los germanos se contagiarán tarde o temprano. Los hoteles y restaurantes madrileños empiezan a sufrir y las empresas van mandando a su gente a trabajar desde casa. En Estados Unidos debaten si la pasada rebaja de tipos de la Fed, la mayor desde la crisis financiera de 2008, será suficiente para afrontar semejante frenazo. El Reino Unido lanza un paquete de estímulos de más de 30.000 millones. La vida cultural entra en cuarentena. California suspende el festival pijis de Coachella, que reunía a 250.000 personas. Los museos van cerrando y los grandes conciertos de Madrid se caen. El fútbol será a puerta cerrada (o no será). El Papa y Greta se pasan al streaming.

Hace dos semanas, en Italia había 153 casos. Hoy son 12.426 y este miércoles han muerto en un día 196 personas. La palabra que mueve el mundo es miedo, y está arrastrando a la economía a una espiral de derrota. Pero también emergen datos halagüeños. China mejora tras sus medidas drásticas y algunas fábricas están abriendo. Según los científicos chinos, el 81% de los casos son benignos; un 13,8%, severos y un 4,7% críticos. Aunque no existe un consenso absoluto, la cifra más repetida es que en Europa la mortalidad es del 2,3% y se empieza a aceptar que la transmisión es más rápida que la de la gripe. La enfermedad por tanto es muy problemática, pero controlable, se superará. ¿Cuál es el problema inmediato? Pues que su crecida está desbordando los servicios sanitarios, que no están pensados para una avalancha así. Al provocar neumonía en los casos agudos, las urgencias y las UCI se ven colapsadas. Además los médicos y enfermeros también se contagian, con lo que las plantillas se ven mermadas en plena marea. El reto salta las fronteras, espoleado por el humano miedo a lo desconocido. El director de «Lancet» acusó ayer a Boris Johnson de «jugar a la ruleta rusa con las vidas de los británicos» por no tomar medidas rotundas de cuarentena. No hay mandatario que no sufra, porque simplemente el mundo no estaba preparado para una pandemia así (y menos en la era de las redes sociales y las televisiones de noticias en bucle).

En medio de esta pelea de la humanidad, que anacrónicas suenan ahora gilipolleces como que los de Tarragona y Gerona son un pueblo diferente -¿superior?- que ya no pueden convivir ni un minuto más bajo la misma bandera con los de Zaragoza, los de Murcia y los de Almería, sus compatriotas de siempre. Irónico también observar como el obligado euskera se ha volatizado de las ruedas de prensa del Gobierno vasco, toda vez que necesitan que todos se enteren de la información. El camino del progreso de la humanidad pasa por unirse, no por separarse. No existe el Covid-19 «diferencial».