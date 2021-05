Resacón de 'ibuprofeno'

Luis Ventoso SEGUIR Actualizado: 17/05/2021 23:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Maquiavelo, algo cabroncete pero siempre harto inteligente, dejó una sabia advertencia a los gobernantes: «Si toleras el desorden para evitar la guerra, tendrás primero desorden y después guerra». Esa, tal cual, ha sido la historia de los gobiernos españoles mientras el ‘procés’ crecía a ojos vista. Y aunque no soy ni la décima parte de despejado que el gran estratega florentino, me atrevo a añadir algo más: si tienes un enemigo y en lugar de hacerle frente te dedicas a regalarle munición para su arsenal, prepárate para que en un día no lejano te gane la batalla.

Ya está aquí el resultado del ‘ibuprofeno’ con que el Partido Socialista iba a ‘rebajar la inflamación’ en Cataluña tras la nefanda gestión