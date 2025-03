Luis Ventoso: Raza

Tras cinco años en el alegre Parlament, el diputado popular Alejandro Fernández Álvarez debe estar ya más cocido que un centollo en una feria del marisco. Ha sido testigo de aquelarres escénicos amarillos, trolas seriales, lagrimones por la República junqueriana, insultos al Mordor Español... Pero ... en el dinámico Parlament siempre caben nuevas sorpresas. Habrán visto la foto. En primer plano, de pie en su escaño, una diputada cincuentona del partido de Puigdemont, Anna Erra i Solà, en pleno uso de la palabra. Tras ella, sentado, está Fernández, con las cejas arqueadas y unos ojos abiertos como platos, como si acabase de ver al Yeti. Su asombro atiende a lo que está diciendo la diputada: «Hay que poner fin a la costumbre, muy presente en determinadas zonas del país [Cataluña], de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana». La señora Erra i Solà completó su desahogo xenófobo distinguiendo entre «catalanes autóctonos» -es decir, los válidos- y aquellos que no lo son. Para encontrar en la Europa civilizada comentarios de este pelaje pardo hay que retrotraerse a los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, o a las guerras étnicas de los Balcanes. Nadie se permite ya un aserto racista así en público. Anna Erra, también alcaldesa de Vic, peina 54 años y es licenciada en Historia y Magisterio. Pero necesita refrescar conocimientos:

-Empecemos por lo del «aspecto físico de catalán». Siento decepcionarla, pero me temo que si la sueltan por Villanueva de Aézcoa (Navarra), Almonaster (Huelva), Porto do Son (La Coruña) o Becilla de Valderaduey (Valladolid), Anna Erra i Solà pasará perfectamente por una paisana autóctona, porque -¡horror!- su pinta es la una española típica, como no podía ser de otra manera, pues fuera de la mente de cuatro iluminados supremacistas no existe raza catalana (ni gallega, ni andaluza, ni valenciana...).

-En segundo lugar es probable que el tal Fernández represente mejor a la Cataluña real que los Erra i Solà de egregia raigambre pata negra. Y es que Fernández es el sexto apellido más común en Cataluña. Recordemos cuáles son los diez más frecuentes según la Generalitat: García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez y Ruiz. Oh, ¡como si estuviésemos en Albacete! El primer apellido «puro» es Vila (puesto 26). Eso sí: en las carteras del Govern nunca aparecen los diez primeros apellidos. El charneguismo no mola en la secta del lacito amarillo.

-Tercero, resulta que a pesar de la tenaz, perenne y multimillonaria campaña de inmersión, el idioma más hablado en Cataluña es, vaya por Dios, el español: 48,6% de hablantes habituales, doce puntos más que el catalán. Por último, le aconsejo que deje la alcaldía y escape raudo de Vic. Aquello está infectado, doña Anna, peligran los preciosos genes autóctonos: de 46.000 vecinos, ¡4.000 han nacido en otros puntos de España y 12.000 en el extranjero!

La diputada Erra i Solà no ha hecho más que decir la verdad y delatar el alma supremacista de este insufrible invento.