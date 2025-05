Luis Ventoso: Pónganse a trabajar

Los que no tenemos la inmensa suerte de haber nacido del Real Madrid y ganar (casi) siempre hemos de conformarnos con otro tipo de emociones, a veces de pura serie B. Por ejemplo, los esforzados deportivistas hace varias temporadas que caminamos descalzos por una tortuosa ... senda de brasas candentes. Los días de vino y rosas caen ya lejos. Ayer tarde me disponía a pasar por el trago de un desenlace a lo Hitchcock en la categoría de plata, con el Dépor en riesgo serio de descender a Segunda B e irse «al carallo» (que diría gráficamente nuestra afición). Pero a eso de las ocho de la tarde «saltó la sorpresa en Riazor», como claman los carruseles radiofónicos ante cualquier imprevisto. Seis jugadores del Fuenlabrada dieron positivo por Covid-19 y el partido quedó suspendido.

Lo que acabo de contar no es solo una anécdota futbolera. Supone un indicio más de que la epidemia del coronavirus está de nuevo desatada. Cualquier experto estadístico que estudie los datos mínimamente saca de inmediato una conclusión: si no se toman medidas rápidas y rigurosas, antes del final de septiembre podemos estar inmersos en una segunda oleada de coronavirus, lo que supondría el remate para una economía que ya está hecha puré (además, por supuesto, de volver a poner en riesgo muchas vidas y congestionar otra vez el sistema sanitario). ¿Y qué pasa? ¿No hay epidemiólogos y estadísticos en el comité científico ultra secreto del Gobierno que les estén advirtiendo sobre algo que ya es obvio? ¿O es que Moncloa prefiere hacer el avestruz y que se quemen las comunidades autónomas, a fin de que un Sánchez redentor pueda emerger in extremis para imponer de nuevo la única medida que se le ocurre: el confinamiento radical?

La «nueva normalidad» ya se ha convertido en la vieja anormalidad. En la última semana se duplicó el número total de casos y se multiplicó por más de dos el número de personas con síntomas. Las cifras de hospitalizados aumentan, y ya son las mayores en un mes. Este fin de semana se registraron quince nuevos brotes y ya sufrimos 201 reconocidos por Sanidad. En 24 horas se han conocido 777 contagios en Cataluña. Solo en Ermua hay 74. Si se suman las cifras que facilitan las comunidades desbordan el dato final que facilita el Gobierno. Las cuentas no encajan. Por supuesto, también continuamos sin saber el número real de muertos, pues de hacerse público, la tasa de letalidad de España empeoraría y el Gobierno tiene que salir guapo en la foto a cualquier precio, por lo que no conviene la verdad.

La receta de Sánchez contra el coronavirus fue sencilla: cerrar el país a cal y canto -consiguiendo la mayor caída de una economía en toda la OCDE- y okupar la televisión de sol a sol para vender las excelencias del Gobierno en una campaña de márketing sin precedentes. No había plan B. Solo rezar (y ni eso). Por favor, pónganse a trabajar en serio contra la epidemia. No se puede pasar de mandar en todo -hasta el punto de llegar incluso a constreñir la libertad de expresión- a lavarse las manos y no mandar en nada. Simón se ha ido de surf. Muy bien. Pero la enfermedad no.