Luis Ventoso: Los pactos de la jeta

El mundo es otro respecto al de hace 43 años, sobre todo por una revolución digital inimaginable. Pese al descalabro económico que padeceremos por haberle puesto un candado a la economía -tiro en el pie que algún día se reconocerá como excesivo-, lo cierto es ... que la situación de España no puede compararse con la de octubre de 1977, cuando se rubricaron los Pactos de La Moncloa. Para entenderlo bastan dos detalles: entonces nuestra inflación era del 26,3% y hoy está en el 0,9%; y aquellos acuerdos sirvieron, entre otras cosas, para acabar con el delito de «adulterio y amancebamiento» y la censura previa. Sánchez ha bautizado su fantasmagórica oferta de pacto de Estado con el nombre de aquellos exitosos acuerdos de la Transición, a fin de envolverse en su prestigio. Pero si apostamos por la precisión, en vez de Pactos de La Moncloa 2 cabría denominarlos los Pactos de la Jeta.

Es de una jeta de acero inoxidable demandar unidad y respaldo a unos partidos a los que hasta ahora has cercado con un cordón sanitario progresista. Es de una jeta de hormigón armado ponerse sensiblero y trascendente para pedir apoyo al PP en la misma sesión parlamentaria en que tu portavoz, la esforzada Adriana Lastra, llama a Casado «desleal, incompetente, indigno e irresponsable», además de fabricante de «bulos, mentiras y odio». Original método de hacer amigos. Si Nixon ideó en su día la Diplomacia del Ping Pong para cortejar a China, el sanchismo ha inventado la Diplomacia del Insulto. Por último, no puedes sumarte a un pacto si quien lo invoca no ofrece nada. Ni cabe arriesgarse a comprarle paño a un mercader que se ha mostrado como un mentirómano serial (ahí están sus promesas mancilladas de que endurecería las figuras penales contra el separatismo y de que jamás gobernaría con Iglesias).

En vez de los Pactos de la Jeta sí se podrían acordar unos pactos cabales por España. Incluirían: 1. -Acuerdo de los partidos constitucionalistas por el que jamás recurrirán a los separatistas antiespañoles para sostener la gobernabilidad de España. 2. -Formación de un Gobierno de Emergencia Nacional ante la gravísima crisis económica que viene, formado por todos los partidos constitucionalistas y excluyendo a aquellos que abogan por dinamitar el «régimen del 78», es decir, nuestra Constitución. 3. -Situar a los empresarios en el centro de toda la política económica, pues son el motor del empleo, bajando la carga impositiva, aliviando la plomada burocrática que soportan los emprendedores y haciendo que la liquidez fluya de inmediato hacia quienes están a punto de cerrar sus negocios. 4.-Reforzar el Estado, pues la crisis del coronavirus ha demostrado los riesgos que conlleva haber llevado tan lejos su desmantelamiento.

Sánchez jamás aceptaría un pacto así. Lo único que busca es tapar sus chapucillas ante el coronavirus con una maniobra de distracción. Un truco ya sobado, pues durante el verano mantuvo un espectáculo similar: reuniones continuas para un gran acuerdo por España... que acabaron con el gran estadista encamándose con Iglesias para atornillarse a La Moncloa. Pedriño, que ya nos vamos conociendo...