Pablo e Irene, más dinero

Luis Ventoso SEGUIR Actualizado: 02/03/2020 16:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

The Godfathers, un grupo de new wave enérgica de mi mocedad ochentera, tenían una gran canción titulada «Birth, school, work, death». Con ese título, aquellos garrulos londinenses resumían a la perfección lo rápido que va la vida: naces, vas a la escuela, trabajas... y al hoyo. Mientras va ocurriendo semeja un periplo largo. Pero cuando encaras el final del trayecto te empieza a parecer que todo ha sucedido en un suspiro. Lo explica como nadie la voz sabia de Sinatra en su evocadora tonada «It was a very good year». Un día estás llevando la vida alegre del recién graduado, y al siguiente, casi sin darte cuentas, te ves con los churumbeles, la hipoteca, el orden doméstico y unas necesidades

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC A por la prensa

A por la prensa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC En efecto: imposible

En efecto: imposible ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El paraíso