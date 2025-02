Luis Ventoso: Ni nombres ni lápidas

El lunes, la Marina Real de Marruecos rescató los cadáveres de siete personas ahogadas, inmigrantes que intentaban llegar a España. El jueves por la noche llegó a las redacciones la noticia de la muerte de cincuenta náufragos que navegaban hacia Canarias. Sucedió en el naufragio ... de dos grandes cayucos, uno frente a la costa de Mauritania y el otro en aguas del Sahara occidental. A la primera patera se le partió el motor y estuvo varios días a la deriva. Desesperados, los tripulantes acabaron tirándose al agua al avistar tierra muy a lo lejos. Se salvó solo uno, por la fortuna de que pasó una patrullera. Interrogado en el hospital manifestó no recordar nada. Tal vez la amnesia del trauma. Tal vez el miedo a la mafia que le vendió el pasaje a Europa (o a la muerte, según como discurran las mareas). Las bandas de traficantes de seres humanos son el mayor touroperador del mundo. Mujeres y niños también son bienvenidos a bordo. Previo pago, claro.

Estas noticias de docenas de ahogados no llaman la atención. No hay nombres. Tampoco habrá lápidas. Ni responsos. Además, son tragedias repetidas. Los medios las despachan sucintamente. El público acaso las reciba con un suspiro, brevísimo y apesadumbrado, y pasará a otra cosa (hay quien incluso toma impulso para largar su buen exabrupto xenófobo). No nos conmueven porque son invisibles.

Cuentan que un pasaje en patera desde Marruecos no baja de dos mil euros. Si arrancas desde más abajo, de Gambia, Costa de Marfil, Congo, Camerún... puede llegar a los seis mil. A veces toda una familia empeña lo que tiene para pagar el pasaje al primer mundo a uno de los suyos, el más capaz. No viajan los más pobres, sino los que disponen de unos mínimos para soñar con prosperar. Al final, si superan la ruleta de la travesía, el primer mundo que los aguarda resultará casi siempre un inframundo de paro, venta ambulante o trabajos físicos que los europeos ya no queremos (obras de riesgo o muy arduas; talas, recogida de fruta...). Algunos acaban en la mendicidad, la prostitución o el trapicheo. Aún así, casi todos dicen que lo prefieren a lo que dejaron atrás.

Pocos se interesan por el calvario de estas personas. La voz más clara probablemente sea la de la Iglesia Católica y la más valiente y persistente, la del Papa. Pero en general son muertes que no computan. Se necesitaría que alguien rescatase el detalle de esas vidas, y eso solo pueden hacerlo la literatura, el cine y el reporterismo (el de verdad, el que va a los sitios, no el que pegotea de Google). Mientras se multiplican las novelas-boñiga y las series onanísticas sobre nimias neurastenias de nuestras vidas muelle, nada sabemos de esta gente que solo intenta vivir tan bien como nosotros, aunque pensemos que vivimos tan mal. La ruta de las pateras acabará teniendo su Joseph Conrad y su John Ford. Tal vez sea algún chaval que ahora mismo acaba de llegar a un puerto español insomne, mojado y con lo puesto. Hacer visibles a los invisibles ayudaría a que se escuchasen menos las estupideces de populismos hostilmente anticristianos, que curiosamente se creen lo contrario.