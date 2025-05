Luis Ventoso: Monólogo interior

Este calor de Madrid. Estos agostos criminales, que hasta a los que somos de aquí nos cuesta soportar. Otro día a 38 grados. Pero desde luego no es lo mismo pasarlo allá, en nuestro dúplex de Aravaca, que aquí, con esta piscina privada metida en ... una finca de 20 hectáreas solo para nosotros. Haciendo largos me he notado algo flojo. Han sido seis meses de mucha brasa. He currado como un cabrón, no he parado. El pelo me ha encanecido y estoy más ojeroso, lo veo en el espejo al afeitarme. Pero lo peor ha pasado. Jamás daremos otra noticia económica tan dura como la del viernes. Es imposible que se repita, porque con lo tocada que está la economía no podremos decretar otro confinamiento, así que nunca volveremos a caer tanto, desde ahora todo será mejorar. Además, hemos sufrido la mayor caída del PIB de toda la UE y al final tampoco ha pasado nada. Los inefables periódicos de la derecha. Pero poco más. Las televisiones están controladas, y es lo importante. Lo han contado, pero como si fuese una noticia más. La oposición está anulada mediáticamente, y tampoco es que tenga un líder como para echar cohetes. Es verdad que tenemos el problema del coronavirus, otra vez descontrolado. Pero pensándolo con frialdad hasta me viene bien. Como dice Iván, cuando yo estuve al frente con el estado de alarma la curva bajó y conseguí derrotar al virus. Si ahora se desmadra, la culpa es de las comunidades. Y si llega la segunda ola, apareceré como el estadista providencial de último recurso. La legislatura la tengo asegurada. El giro de Arrimadas ha sido un regalo del cielo para los presupuestos. Y poniéndonos en lo peor, si no saliesen, tendríamos un argumento electoral imbatible: la derecha y la ultraderecha traicionan a España en una situación gravísima. Repitiendo eso en todas las cadenas ganaría las elecciones hasta Adriana. El otoño va a ser muy complicado. Pero para el regreso del curso político nos ha venido bárbaro el arrebato polvorilla de Abascal. La moción servirá para distraer y Vox le hará luz de gas al PP. Mientras Vox siga fuerte y mientras el PP continúe desperdiciando a Feijóo, no hay problema. A más derecha dividida, más PSOE. Cuando se agolpen los datos económicos negativos repetiremos lo del escudo social y la renta universal. Y siempre nos queda el comodín del Rey emérito, otra buena cortina de humo. Algunos dicen que el Gobierno se romperá por diferencias con Podemos. Ja, ja. ¡Qué poco conocen a Pablo! Podemos está en caída libre y sabe que lo que hoy tiene, él de vicepresidente y su mujer de ministra, es un regalo que les ha tocado en la tómbola. No se apearán del coche oficial por nada del mundo. Mientras contemos con las teles y las escuelas para articular una sociedad mentalmente progresista, hay Moncloa para rato. Al llegar al poder anuncié un proyecto para doce años. Muchos se descojonaron. Pero ya he superado la tesis, la dimisión de ministros, el batacazo económico, el giro en las promesas electorales, la epidemia, el enchufe de Nacho y voy engañando a los catalanes. Manual de Resistencia y tira millas. Si algo he aprendido es que con buena propaganda en esta España vale todo.

