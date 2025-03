Luis Ventoso: Miles, apaleado

Escena 1. Un hombre fibroso de 33 años, bajo (1,69), de raza negra y cara angulosa. Viste con elegancias caras. Pero la americana pálida, la corbata discreta y la camisa blanca están ahora arruinadas por manchurrones de sangre. La suya. Su mirada -intensísima- bascula ... en comisaría entre la ira y la perplejidad. Coronan su cabeza dos trozos de esparadrapo albo, que cubren sendas heridas repasadas con diez puntos de sutura. ¿Qué ha pasado? Todo empezó unas horas antes:

Calor pegajoso sobre Manhattan en la medianoche del 25 de agosto de 1959. El hombre, Miles Davis, ha estado tocando con su sexteto en el Birland Club de Broadway, en una emisión radiofónica en homenaje a las Fuerzas Armadas. Cumplida la función, emerge por la puerta del club junto a una rubia guapa, Judy, a la que ayuda a detener un taxi. El vehículo se aleja y él se queda parado en la acera, simplemente sintiendo la noche. Un fornido patrullero blanco de la Policía de Nueva York, Gerald Kilduff, lo divisa y le da una orden: «¡Circula!». Miles responde: «¿Por qué tengo que moverme?». El músico señala la marquesina, donde su nombre brilla en el neón. Explica quién es y que trabaja allí. Estamos ante la luminaria que hace solo cuatro meses ha grabado «So What», con el tiempo el disco más vendido y reverenciado del jazz. Da igual: «Si no te mueves te voy a arrestar». Miles, estático, lo taladra con la mirada. «¡Estás arrestado!». Forcejean mientras intenta ponerle las esposas. Un detective de la Policía que transita por la zona con unas copas encima ve la enganchada y se suma, golpeando la cabeza del músico con una porra. La sangre tiñe la pechera de Miles, que duerme en comisaría bajo las acusaciones de «resistencia al arresto, asalto y agresión a un oficial de Policía». Algo se astilla en su interior. «El incidente me cambió para siempre. Me hizo mucho más amargo y cínico, justamente cuando empezaba a sentirme bien respecto a la posibilidad de que las cosas hubiesen cambiado en este país». Miles, un hombre orgulloso y bien formado, hijo de un dentista terrateniente de San Luis, llega a una conclusión depresiva: «El racismo no es algo aislado. Forma parte del sistema de EE.UU.».

Escena 2. 1987. El secretario de Estado, George Shultz, organiza una cena en Washington al calor de los premios del Centro Kennedy. Miles acude como acompañante de su tercera mujer. Tiene 61 años, mellados por el farlopeo y por aquel Lamborghini que un día estampó contra una mediana. Caderas inseguras y su distintiva voz de grajo. Morirá solo cuatro años más tarde. Sentada a su mesa, la mujer de un político desdeña el jazz. Él salta: «¿Sabes por qué en este país no se reverencia el jazz? Pues porque los blancos queréis ganar en todo y en esto no podéis ganar, porque lo hemos inventado los negros». Ella lo contempla con ironía displicente: «Tú eres músico de jazz, ¿no?». El genio se despacha: «Yo soy Miles Davis y he cambiado la música cinco o seis veces. Tú, además de ser blanca y de tirarte a este político, ¿qué has hecho por este país?».

Escena 3. Iba siendo hora de que Estados Unidos se encarase con la peste del racismo.