Luis Ventoso: Messi y el pellizco

Pregunta: ¿Es Wynton Marsalis el mejor músico de jazz de la historia? La respuesta sería afirmativa si nos atuviésemos a la perfección absoluta de su técnica, al aluvión de galardones -diez premios Grammy, el primero a los 22 años- y a los honores con que ... lo han distinguido gobiernos y universidades de todo el planeta. Es casi imposible que alguien pueda tocar la trompeta tan bien como Marsalis, y sin embargo... Miles no alcanza su dominio del instrumento, pero es claramente un artista superior. ¿Dónde estriba la diferencia? Difícil explicarlo. Tal vez radique en eso que los flamencos llaman «el pellizco» y que el gran cantaor Enrique Morente bosquejó así: «Es un concepto muy ambiguo, pero hay que tenerlo. Hay gente que canta bien, pero no tiene pellizco; o que tiene pellizco, pero no canta tan bien. El secreto está en transmitir».

Si los ingenieros de Sony o de Elon Musk recibiesen la encomienda de diseñar el robot futbolista perfecto les saldría algo similar a Lionel Messi, un prodigio capaz de resolver sobre un metro cuadrado de césped ecuaciones con el balón imposibles para los mortales. Pero el fútbol, cuando alcanza su máxima expresión, se eleva como una de las bellas artes. Y en mi profana opinión -y disculpen la imprudencia- Messi no es, ni será ya, el mejor futbolista de la historia. Le faltan pellizco y carisma. Amén de que siempre se ha arrugado en el torneo que toma la medida a los genios: el Mundial. Messi jugando. Una deidad. Fuera de la cancha se abre un enigma. En su Rosario natal fue un escolar hipertímido, que lo suspendía todo y empleaba a una niña de su pupitre como portavoz. Pero cuando aterrizó en La Masía con 13 años dejó a Rexach boquiabierto. Lo apalabró con prisa sobre una servilleta de bar y de inmediato el Barcelona empezó a costear las caras inyecciones para paliar sus problemas hormonales de crecimiento. Soberbia inversión: diez Ligas, cuatro Champions y un récord de goles. Al fondo, el enigma, siempre. ¿Realmente ha tenido su corazón alguna vez aquí? ¿Le ha interesado algo de lo que pasaba en España? ¿Dónde ha quedado su supuesto amor por el Barça, el club donde se retiraría, a la hora de acuchillarlos con un frío burofax lanzado en el sopor del ferragosto y a seis días de la concentración del equipo? Su compatriota Leonardo Facci, uno de sus biógrafos, lo define como «tímido y distraído, pero atento a los detalles importantes». Padece de aburrimiento crónico (duerme infinidad de horas y no hay serie que lo enganche). Le gusta la Play, los libros le dan alergia y solo parece reactivarse cuando toca la pelota. Pero desde su parquedad ha dominado con mano de hierro la caseta del club y ha intentado, sin éxito, hacer trampas al fisco, que le llevaron a una condena de 21 meses de cárcel. Incluso su fundación filantrópica está envuelta en sombras de blanqueo (en 2018, Leo denunció a ABC por contarlo y perdió el juicio y fue condenado a pagar las costas). Se va Messi -o no, porque el contrato estipula que le resta una temporada- y nos queda la memoria de unos goles fabulosos y de alma aséptica. Uno, sentimental al fin, es más de George Best, Cruyff y Maradona. Toreros con duende.

