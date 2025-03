Los culebrones de la familia real británica constituyen una amenísima ‘soap opera’, como prueba el hecho de que Netflix despegó gracias al tirón de ‘The Crown’. La nueva entrega de las tragicomedias de los Windsor la protagonizan los todavía duques de Sussex: Harry, de 36 ... años, y Meghan, de 39. Tras abandonar su carrera militar, él era un parado de larga duración que vivía de un puesto de representación concedido por su abuela. Ella era una solvente actriz de televisión, estadounidense, mulata, divorciada y ávida de predicar al mundo su credo progresista, un mix del ideario de la Niña Greta y el del padre Bono de U2. Cuando se casaron se propusieron una meta absurda y ya fracasada anteriormente: erigirse en los modernizadores de la ancestral monarquía británica, que para nada necesitaba su ayuda y lógicamente no dio bola a su obsesivo afán de protagonismo narcisista. El final es conocido. Lady Macbeth le calentó la cabeza al príncipe pelirrojo, sumido todavía en la fase del embeleso romántico. Como en una rabieta adolescente decidieron plantar sus deberes en Palacio y largarse a América (primero a Canadá y por fin a Hollywood). Pero eso sí, con la intención -fallida- de seguir disfrutando de los privilegios de la Corona, pues esperaban que continuase pagándoles su seguridad y manteniéndoles todos sus honores y privilegios. No fue así y han acabado en el confesionario de Oprah Winfrey, que viene a ser como el de Jorge Javier, pero en sentimentaloide y con tono de libro de autoayuda. Allí se han despachado con notable felonía, pues ostentando todavía títulos concedidos por la monarquía británica, a los que no han renunciado, la han despellejado como racista e insensible sin aportar pruebas. La pobre Meghan cuenta que hasta sopesó el suicidio, incapaz de soportar una vida de hiperlujo en el palacio de Kensington y todo tipo de esparcimientos plutocráticos con la crema inglesa amiga de su amado.

Esto no pasaría de un entretenido cotilleo de no ser por dos motivos: la entrevista daña a la monarquía británica, cuando goza de un nivel de aceptación alto en su país, y ejemplifica la psique de eso que los anglosajones denominan la ‘generación copo de nieve’. En sus 69 años de exitoso reinado, la abuela Elizabeth se ha limitado a patearse la Gran Bretaña olvidada para estar con la gente corriente en sosos actos provincianos, a cumplir su deber con pulcritud y estar callada. Si H&M hubiesen hecho lo mismo se habrían metido a los ingleses en el bolsillo. Pero las señas distintivas de la ‘generación copo de nieve’ son el victimismo -‘el mundo está contra mí’- y la aversión a las responsabilidades personales y los peajes que arrostra el cumplimiento del deber. Realizar la tarea encomendada te parece poco. Ha de aflorar tu Gran Yo. El mundo debe reconocer que eres ‘especial’. Ese es el sustrato de esta historia, que acabará en unos años con Meghan y Harry convertidos en los Paquirrines de Hollywood, con exclusivas cada vez más cutres y peor pagadas.

