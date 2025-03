Luis Ventoso: Estarán con el turrón...

En cuanto los británicos detectaron una nueva cepa del Covid hasta un 70% más contagiosa; Alemania, Francia, Italia y otros 17 países suspendieron de inmediato los vuelos con el Reino Unido. Pero España remoloneó. Y es que por fortuna contamos con un Gobierno de luces ... largas, que sabe que lo urgente es fomentar la Tercera República, tocarles la zanfoña a los jueces y aprobar por vía exprés leyes contra los católicos.

Al final, el pasado lunes el Gobierno de Sánchez se desperezó y anunció que al día siguiente pondría en suspenso los vuelos con el Reino Unido, salvo para ciudadanos españoles y residentes. Ese lunes, el atildado filósofo que ocupa el Ministerio de Sanidad nos dejó otro de sus deliciosos haikus: «En España no tenemos constancia de que haya personas contagiadas con la nueva cepa del Covid, pero eso no significa que no esté». Lo cual viene a ser como no decir nada. Lo único que tenía claro Illa ese día sobre la crisis del Covid es que estaba «disgustado» con el concierto de Raphael. No podía ser de otro modo, pues se había celebrado en el Mordor liberal (léase, Madrid). «¡Es-cán-da-lo, es un es-cán-da-lo!», que diría el divo de Linares.

El martes, ya con el supuesto control extremo en los aeropuertos españoles, en uno de los NODO de la televisión pública ofrecieron una crónica desde Barajas con viajeros recién aterrizados de Londres. Al ojo censor que vela por nuestro sosiego «progresista» se le coló un chaval que con una sonrisa comentó pasmado a la reportera que no le habían pedido nada al llegar. Ayer, finalmente, la Comunidad de Madrid reveló que ya hay cuatro personas contagiadas por la nueva cepa, que llegó con un viajero del Reino Unido, y tres más sospechosas. Ayuso enseguida denunció que Barajas es «un coladero», por la «inacción» e «irresponsabilidad» de Sánchez.

Aunque mi admiración por Sánchez podría calificarse de contenida, veo excesivo culparlo en exclusiva de la llegada de una variante del virus ya detectada en Alemania, Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda, Italia y hasta en Japón y Australia. Pero de lo que sí se puede culpar al Gobierno es de escaqueo crónico. La aparición de la cepa británica ha copado todos los comentarios familiares este sábado. Haya razones para ello o no, el público está preocupado, demanda explicaciones. ¿Y cuáles les ofrece un Gobierno que durante meses okupaba la televisión hasta el hartazgo y nos arengaba con un «Aló Presidente» tras otro? Ninguna. Ni rastro del ministro de Sanidad ni del portavoz Simón, que estarán con la Operación Turrón... porque el Covid se lo han alquilado a las comunidades y ellos se reservan para solemnizar perogrulladas, confundir con mensajes dubitativos y regañar con soniquete perdonavidas a Madrid. Eso sí, el Gobierno se pone todas las medallas de la vacuna, y si Mi Persona no declara solemnemente que la ha descubierto él solo en una noche de insomnio en la bodeguilla de La Moncloa, será porque Iván Redondo está de libranza navideña.