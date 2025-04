Luis Ventoso: El can está estresado

Charlando con mi amigo Caneiro, que entre otras cosas buenas es el gran novelista gallego actual, le pregunto cómo está su familia. «Nosotros; Berta, las niñas y yo; muy bien. El problema es la perra», dice con una carcajada. Los perros se han convertido en ... la coartada nacional para fugarse de casa. Si no tienes un can eres un pringao, que se ha de conformar con ir al súper disimulando por el rodeo más largo para estirar las piernas. Ah, pero si tienes un canelo, estás salvado. Son el salvoconducto para echarle jeta y salir cuando te plazca (anteayer, yendo y viniendo al periódico, me crucé tres veces a distintas horas con la misma paisana con su salchicha). La perra de mi amigo estaba estresada, porque no había caminado tanto en su vida. Como hay que salir de uno en uno, el bicho acabó siendo paseado Verín arriba, Verín abajo por toda la familia.

Entrevistando a hispanistas británicos siempre les preguntaba por qué habían elegido España. La respuesta nunca fallaba: «Por su gente, que es extraordinaria». Cierto. Tal vez la primera potencia mundial en cachondeo y cordialidad, valores que no cotizan en Bolsa pero hacen llevadera la vida. Una epidemia de humor alivia esta crisis. La gente sube memes con ingenio y velocidad increíbles. En un primer momento, Sánchez dijo que las peluquerías seguirían abiertas. No habían pasado quince minutos y ya me había entrado al móvil un montaje con una tía de melena loca, al volante y esgrimiendo un cartel: «¡A la pelu!». He visto el vídeo del vuelo a un paraíso tropical, que luego se desvela que está rodado en el sofá, con un secador del pelo haciendo el ruido del avión. Y el de la abuela descoyuntada con un ataque de risa floja «porque con el cambio de hora va a haber una hora más, ¡qué pasaremos encerrados!». Y el montaje que muestra al guapo futbolista Griezmann como un doble joven del maltrecho doctor Simón. O la viñeta de dos dinosaurios que al ver venir el meteorito que destruirá a su especie gritan: «¡Lo primero, corramos a por papel higiénico!». Humor y también buenas noticias. China comunicó el primer caso a la OMS el 31 de diciembre. Pues bien, ayer ya había atascos en Pekín, las fotos satélite mostraban retorno a la actividad en las fábricas y algunos restaurantes habían abierto, aunque con la precaución de alejar a los comensales entre sí. En Shanghái los cines se preparan para reabrir. China, como Japón, Singapur y Corea del Sur, optó por atajar el problema con medidas muy rápidas y contundentes. El resultado ha sido una curva de epidemia en forma de colina suave y base ancha. El Gobierno de Sánchez optó por hacer el avestruz entre el 25 de febrero (primeros casos locales) y el 14 de marzo, día en que decretó la alerta. El resultado es que nuestra curva -como la de Italia y Reino Unido- será de base más estrecha, pero con un pico tipo Tourmalet que va a colapsar las urgencias las dos semanas venideras. Pero a finales de mayo, o comienzos de junio, también estaremos saliendo. Aunque la herida resultará seria, el país volverá pronto a caminar y tras el enclaustramiento hasta habrá un pico de euforia consumista, para alivio de las empresas.

