Luis Ventoso: Crónica de una rendición

Mi padre murió en diciembre de 2005, a los 69, pagando infinitas noches de guardia en el puente del barco encendiendo un pitillo con otro. Era demócrata cuando estaba prohibido y votante socialista; también antinacionalista y defensor acérrimo de los empresarios, pues como armador sabía ... lo que supone arriesgar tu peculio. Políticamente se murió satisfecho. Vio llegar las libertades, asistió a la derrota policial del brutal terrorismo separatista y vivió una alternancia democrática normal entre partidos civilizados. Si en aquel 2005, cuando iba a verle al hospital, le hubiese soltado la parrafada que voy a reproducir, él habría pensado que yo sufría una súbita enajenación mental:

«Papá, el 1 octubre de 2017, tras dos años de amenazas explícitas y burlas legales sin que el Gobierno ni los tribunales hagan nada, la Generalitat gobernada por los separatistas se pasará por el arco del triunfo la legalidad y organizará un referéndum de independencia, gracias a la ayuda de su Policía autonómica, movilizada contra el Estado. Tres días después, el Rey Felipe VI pronunciará un importante discurso a la Nación, advirtiendo al Gobierno separatista que ha sobrepasado todos los límites y que España defenderá “el Estado de Derecho”. Pero el Gobierno y los jueces seguirán con su empanada, como si no fuese con ellos. Así que el 27 de octubre, crecidos ante la pachorra del Estado, los separatistas declararán de manera unilateral la independencia. Proclamarán formalmente en el Parlamento regional la República Catalana como “Estado independiente y soberano”. Ese mismo día, pero a toro pasado, el Estado aplicará el mecanismo constitucional del artículo 155 y el Gobierno tomará el control de la comunidad. El Tribunal Constitucional seguirá dando fe de su probada diligencia a la hora de defender a España y sus leyes y todavía tardará cuatro días en suspender la declaración de República. Finalmente, los líderes del golpe contra España serán juzgados y condenados. Pero el juez que llevará la causa, un tal Marchena, que va de superjurista, resulta que al final buscará la componenda y escribirá en la sentencia que la declaración de República, ¡aprobada en un Parlamento!, solo era “un señuelo”, “una quimera”, “una ensoñación”. Paradójicamente para tratarse de un sueño, son condenados a penas de entre 9 y 13 años por sedición (y qué menos, pues han tratado de romper el país). Pero el brillante juez no escucha a la Fiscalía cuando le pide que aplique el llamado “periodo de seguridad”, a fin de que no salgan libres en tercer grado antes de cumplir la mitad de la pena (algo de temer, pues dependerán de las autoridades penitenciarias de un Gobierno catalán que aplaude su sedición). Resultado: nueve meses después, tercer grado y a pasear y dar mítines. Una burla al Estado y al pueblo español (y a los manguis ordinarios que no gozan de esos privilegios). ¿Y qué pasa? Pues nada. La Fiscalía calla. El Gobierno, también, porque está sostenido por el partido del cerebro del golpe, y TVE esconde la noticia».

Mi padre me diría: «Luisiño, tú estás chalado. Eso es imposible». Y tendría razón. Pobre España.