Cataluña, en moto hacia abajo

Acaba de nacer el mayor banco de España, la nueva CaixaBank, fruto de la fusión de lo que fuera La Caixa catalana con la madrileña Bankia. El gigante, con 46.700 empleados, será líder del mercado español en depósitos, créditos, oficinas y activos, amén de mantener una magnífica obra social. La operación supone un gran triunfo del poder financiero catalán. Sin embargo, su sede no social no estará en Cataluña. Continuará en la calle Pintor Sorolla de Valencia, a donde se trasladó CaixaBank en 2017 para no quemarse con las chispas del llamado ‘procés’. La insurrección de 2017 supuso un cubo de agua fría tras años escuchando las pamplinas del cerebro del golpe, Junqueras, que desde el cargo de consejero de

