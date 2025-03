Luis Ventoso: De brocha gorda

Una y otra vez se ha probado que el nacionalismo se inculca desde el poder, con programas de ingeniería social que lo exacerban. La pesadilla del «procés» no brotó espontáneamente desde la calle, sino que se ideó en los despachos tras una larga siembra del ... pujolismo. No fue fruto de un anhelo incontenible de independencia por parte de los catalanes de a pie. La espoleta la activó Artur Mas desde la Generalitat, agobiado por la quiebra de su administración y calculando que el victimismo llenaría sus alforjas de votos. La ikurriña, que muchos colegiales vascos tendrán por una enseña casi milenaria, se la inventaron los hermanos Arana en el café Iruña de Pamplona y se estrenó en 1894.

En Galicia los nacionalistas solo tocaron el poder autonómico en una ocasión, entre 2005 y 2009, en un Gobierno de coalición PSOE-BNG. El Bloque Nacionalista, que ocupaba la vicepresidencia, de inmediato comenzó a predicar su fe. Galicia cambió de nombre y pasaron a llamarla Galiza. El gallego obligatorio se expandió en la educación, copiando los modelos de «inmersión» del País Vasco y Cataluña. Se instigó el extrañamiento cultural hacia «lo español» e incluso se fomentó un Papa Noel gallego, O Apalpador, copiado del Olentzero. Una gran tradición... de la que nadie había oído hablar jamás, pero que de haber continuado los nacionalistas en el poder se habría convertido con los años en parte del acervo «ancestral» gallego. Perdió la Xunta el BNG y nunca más se ha sabido del famoso Apalpador. La anécdota reitera lo dicho: el nacionalismo y sus rituales identitarios se imponen desde arriba.

La persona que le ha ahorrado a Galicia una inmersión en un nacionalismo ensimismado y sectario como los que sufren otras comunidades es Feijóo, que en 2009 y contra pronóstico derrotó al bipartito PSOE-BNG. Sus tres mandatos consecutivos han propiciado que el sentimiento separatista sea residual en Galicia, donde formar parte de España se vive como lo que es, lo natural.

«Feijóo es un nacionalista, no hay duda», ha soltado esta semana Espinosa de los Monteros (Vox). Abascal se ha sumado a la acusación y hasta le ha inventado un mote irónico: «Jordi Feijóo». Además lo acusa de postular que «Galicia es una nación sin Estado». Los dirigentes verdes han tergiversado a sabiendas la realidad. La declaración de la nación sin Estado está manipulada. Han recortado un vídeo donde precisamente Feijóo, por entonces en la oposición, rechazaba ese planteamiento. En cuanto a la teoría de que es nacionalista, parece un tanto psicodélica, toda vez que en las próximas elecciones el objetivo de todos los nacionalistas gallegos no es otro que cepillarse al «nacionalista» Feijóo, al que consideran un dique para sus utopías a la catalana. Paradójicamente, quien sí puede acabar haciendo un buen servicio al nacionalismo gallego es Vox, pues cada voto que vaya a ellos pondrá en riesgo -y para nada- la mayoría absoluta del PP en Galicia, abriendo de nuevo las puertas de la Xunta al PSOE y el BNG. Es una simple cuestión de matemáticas. Confiemos en que el rigor habitual de Vox no sea la brocha gorda de esta ocasión.