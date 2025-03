Luis Ventoso: Me alegro. ¿Soy un ultra?

Junqueras y sus cómplices intentaron romper mi país, España, proclamando una República Catalana. Solo los detuvo la acción coercitiva del Estado democrático español, que impuso la legalidad. Junqueras y sus doce compañeros vulneraron las leyes de mi país, que nos obligan a todos, para llevar ... adelante su desafío sedicioso a cualquier precio. A diferencia de los separatistas de Escocia y Quebec, no respetaron los acuerdos constitucionales. De un modo insólito en Occidente optaron por situarse fuera de la ley, pese a las reiteradas advertencias del Gobierno y de los letrados del Parlament, que desoyeron con insolencia. A fin de imponer a la brava una República Catalana, Junqueras y sus cómplices ignoraron por completo los deseos de la mayoría de los catalanes, contrarios a la independencia, tal y como reflejan tozudamente todas las encuestas, incluidas las de la Generalitat separatista. Por último, prevaricaron para conseguir sus fines y dilapidaron en lo que llaman el «procés» una riada inmensa de dinero público, que hacía mucha falta para las necesidades de los catalanes. Por todo ello, el más Alto Tribunal de mi país, el Supremo, los condenó a penas de cárcel de hasta 13 años, acordes a la extrema gravedad de sus delitos. Y ahora, ese mismo Tribunal pone fin a la burla de que disfrutasen de la semilibertad sin haber cumplido siquiera una tercera parte de sus condenas y sin haber mostrado el más mínimo arrepentimiento (de hecho recalcan que volverán a cometer el mismo delito).

Por todo lo anterior, me ha alegrado mucho la decisión del Supremo de revocar su semilibertad. Además, estoy totalmente seguro de que la mayoría de los españoles concuerdan conmigo, pese a la ola de propaganda «progresista» contraria a la decisión del Supremo (porque no le viene bien a Sánchez para sus alianzas). ¿Soy un ultra? No. Todo lo contrario. Ultras son quienes anteponen sus sentimientos y su ideología particular a las leyes y las mayorías sociales. Ultras son aquellos que pretenden imponer unilateralmente su punto de vista erigiéndose en portavoces únicos de todos los catalanes (cuando, por cierto, sus últimas elecciones autonómicas las ganó el partido españolista Ciudadanos y la lengua más hablada allí es el español).

Debido al imperio mediático del «progresismo» gobernante, que por desgracia se ha vuelto pronacionalista, en España se está tergiversando la realidad. Se nos hace creer que la entente de Sánchez e Iglesias con los separatistas está bien vista por la sociedad española. Se vende como el nuevo clima social en boga, con el que todo el mundo comulga. Falso. Una enorme mayoría silenciosa de españoles -y no tan silenciosa- sigue estando con la ley, con la independencia de los jueces y con la defensa de la unidad de España. Y además, quiere a su país. Por todo ello, pues sí, en efecto: nos parece estupendo que cumplan sus penas. La ley ha de ser igual para todos. Incluidos los promotores de arcaicos golpes sediciosos de regusto xenófobo.