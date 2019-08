Luis del Val Actualizado: 10/08/2019 23:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Puede que los brazos estén abiertos (open arms) pero las hipocresías también (open hypocrisies). Andamos enfangados en gestos con balcones a la calle, declaraciones rimbombantes y cinismo político, aunque hablar de cinismo político es tan redundante como referirnos a la grasa de los torreznos.

Tal como observó Bismarck la mayoría de los políticos piensan en las próximas elecciones y es difícil encontrar a alguno que trabaje para la próxima generación, cosa de científicos, filósofos y gente rara. Algunos líderes de la Unión Europea se creen que el Mediterráneo es cosa de griegos, italianos y españoles. Nunca de Francia. Me he preguntado alguna vez por qué los refugiados de las ONG no llegan nunca a Marsella o -eso sí que sería

