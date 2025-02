Luis del Val: Maldita sea la muerte

Hay tragos terribles en la vida. Uno de ellos es que, minutos antes de pronunciar una conferencia, le informen al disertador de que un hijo suyo, periodista, ha muerto en el ejercicio de su trabajo, informando de una guerra. Y eso le sucedió a Julio ... Anguita, y salió a la sala, y explicó la información que había recibido, y dijo, conteniendo la emoción, que si su hijo había cumplido con su deber, él iba a cumplir el suyo de pronunciar la conferencia, no sin antes declarar «¡Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen!».

Recuerdo que me dio calabazas para un almuerzo al que habíamos quedado en el Caballo Rojo, de Córdoba, cuando era el alcalde más votado de la ciudad, y en España se le llamaba «El Califa Rojo». Luego, un año más tarde, cumplió el compromiso en Madrid, mucho antes de su consigna «programa, programa, programa», después de que sacara del pozo al Partido Comunista de España y comenzara la andadura de Izquierda Unida. Julio Anguita vino a ser el canto del cisne del comunismo en España, y tuvo el mérito, sin renunciar a ninguna de las reivindicaciones clásicas, de ser bien recibido en todos los ámbitos y de no producir miedo a pesar de que nunca ocultaba -y siempre lo decía- su propósito de derrocar a la Monarquía y declarar la III República. Su nariz arábiga y su mirada intensa infundían respeto. Esos ojos penetrantes, apasionados, donde brillaba casi siempre el entusiasmo, nunca pasaban inadvertidos, de la misma forma que jamás se desprendió de esa especie de marchamo de quien ha pasado por una Escuela Normal de Magisterio. Nunca consideró que pasar de maestro nacional a profesor de instituto fuera un ascenso, y siempre mantuvo esa didáctica aplicada al auditorio que facilitaba la comprensión de su discurso, se estuviera o no de acuerdo con él. Se podría decir que en sus intervenciones parecía que siempre estaba en clase, y eso, precisamente, le alejaba de pedanterías y le acercaba a la gente. Nunca renunció a sus convicciones, pero nunca aborreció de quienes no las compartían, y siempre estuvo dispuesto al diálogo, no sobre lo ideológico, sino sobre las acciones, de ahí su «programa, programa, programa», donde venía a explicar que lo que desune a las ideologías lo pueden unir los objetivos.

Ignoro lo que la familia decidirá sobre su epitafio, pero desde la lejanía creo que siempre ejerció de comunista civilizado y de maestro nacional. ¡Maldita sea la muerte!