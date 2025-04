Luis del Val: Ingenuidad

A principios de 1979, el teléfono de mi casa sufría cortes. Avisamos a la compañía y lo arreglaron. Pocos días después, el propio delegado pidió disculpas a mi mujer y, de manera sutil, le informó que habían encontrado un aparato que alguien había colocado en ... la distribución de cables de la escalera común y que, generalmente, aquello se debía a contrataciones de vigilancia en algunas parejas. Mi mujer dijo que le agradecía la delicada alusión, pero que ni ella ni yo nos dedicábamos a espiarnos.

Al informarme mi mujer, en la primera ocasión le hablé de lo ocurrido a Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior, y le pregunté si habían sido ellos. «Te lo explico: no disponemos de presupuesto para esas operaciones». «¿Entonces?», insistí con ingenuidad. Y Rodolfo ladeó la cabeza, instándome a que yo mismo sacara las conclusiones.

Tenía amistad con un comandante adscrito al Cesid. Pedirle información a alguien que trabaja en Defensa es como tratar de que un guardia civil te hable de su trabajo. Pero, al menos, pretendía corroborar mis sospechas. Me escuchó atento y, rápidamente, me inquirió si, como diputado, pertenecía a la Comisión de Exteriores o a la de Defensa. «A la de Defensa», le dije. «Pues, entonces, habremos sido nosotros». Mi abogado me dijo que, como no podíamos acusar concretamente a nadie, lo único era denunciarlo a la Policía. Eso hicimos, y allí durmió la denuncia.

Hoy, esto ha avanzado mucho. Salgo de un restaurante, y en el móvil me preguntan qué tal mi experiencia gastronómica. Consulto en internet el precio de los vuelos a Viena, y, en pocas horas, mi correo electrónico se llena de hoteles magníficos en Viena, y de ofertas de billetes a precios irrisorios. Compro unas entradas de teatro digitales y, durante varios días, a pesar de poner el ‘spam’, me ofrecen espectáculos teatrales que harán mis delicias. Y, lo peor: en el teléfono particular y en el móvil, todos los días, todos, un tipo me pregunta si soy Luis, y si tengo un momento para explicarme las ventajas de adquirir un servicio que me ofrece una compañía, que ha robado o ha comprado mis datos. ¿Y dices que te espían? ¡Ingenuo!