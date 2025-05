Luis del Val: La hierba toma partido

Los antepasados de este ciudadano -al parecer partidario de Biden- que le hace la peineta a los seguidores de Trump, es probable que vinieran en un barco negrero desde algún lugar de las costas africanas, pudiera ser que en uno de esos donde, en swahili, ... se dice que «cuando se pelean los elefantes, la que sufre es la hierba». Al final, todos somos hierba, súbditos de alguna dictadura o ciudadanos con derechos entre los que se encuentra el de votar, que no es ni limosna ni solución, pero que nos hace iguales a ricos y pobres y, también, por desgracia, a listos y tontos. El sufragio universal no ha inventado la penicilina pero es lo menos injusto que hasta ahora hemos encontrado en organización social, y todos los experimentos que se han intentado para sustituirlo han sido rotundos fracasos.

Hay elefantes que, además de pelear, respetan la hierba sobre la que se sostienen y les alimenta, mientras otros ejemplares la desprecian, y sólo les merece consideración si les es útil, aunque en este caso la pelea se suscita por el elefante republicano frente al burro demócrata, que no quiere el combate, porque el combate de verdad es el que se celebra en las urnas. Y la hierba ha tomado partido, y advierto que el que esto escribe también, porque sabe que es hierba y carne de propaganda, y menú de campañas electorales.

Algunas veces, como es el caso, más que importar quién obtiene la victoria lo que más interesa es quién resulta derrotado, porque el populismo, la facundia, el desenfado en la mentira levanta adhesiones tan inquebrantables como furibundos odios, y el odio, como señaló Aristóteles, no es solo el rechazo a una persona o cosa, sino el ardiente deseo de su aniquilación.

Si a mí, a principios de siglo, me hubieran asegurado que el dirigente de un gran país, asentado en la ignorancia y en el cimiento de una gran soberbia, podía asegurar que un virus se podía combatir con la lejía, sin que eso tuviera consecuencias, no me lo hubiera creído. Pero también aseguró que estaba satisfecho de hacer contraído el virus, con una sonrisa que no creo que entendieran los familiares de los más de doscientos mil fallecidos por esa enfermedad. Setenta millones de personas le han seguido votando. Es casi la mitad de la hierba, aunque la otra mitad parece que va a impedir que este remedo de Calígula pueda nombrar embajador a su caballo.

Existe la tentación de recordar a Borges, quien aseguraba que la Democracia, en el fondo, no pasa de ser una exageración de la estadística. Y cuando llega esa tentación recuerdo la gente que sigue perdiendo la vida por vivir en una tribu donde no se pueda ejercer ese derecho. Y los miles de encarcelados por reclamarlo. Y que la arrogancia de un soberbio embarre ese procedimiento, porque el arrogante no admite nunca la derrota, me hace perder la objetividad. Porque yo también soy hierba. Y tomo partido.