«¡Gistau, rockanrol!»

Querida Romi: me acaba de mandar Garci el programa definitivo para el homenaje a David. Ya te anticipo que a Luis Herrero no le gusta mucho, pero es que no lo puede remediar. Vino al mundo con un veneno que cristaliza en dos profesiones: fiscal o periodista.

Como nos habían anticipado, el ayuntamiento autoriza la celebración en la plaza de Colón el sábado por la tarde. La primera novedad es que se añaden dos plataformas elevadas a ambos lados del escenario principal: en una estarán los AC/DC; en la otra, Metallica. En la parte central, sobre una tarima frente al público, estaréis Isabel madre, Isa, Inés, France y tú. Cuando Garci dé la orden, Angus Young tocará la Marcha Real

