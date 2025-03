Luis del Val: Baltasar Garzón

Como diría un juez, hay indicios suficientes para sustentar la hipótesis de que Baltasar Garzón pretenda volver a ejercer de juez, aunque algunos arguyan que eso puede ser problemático, pero tengo la impresión de que el auténtico problema reside en que Baltasar Garzón puede que ... no tenga claro, todavía, lo que quiere ser de mayor.

En una carrera tan llena de momentos brillantes como de oscuras sombras, hay un periodo, a partir de la relevancia de los casos que le llegan a la Audiencia Nacional, en que la persona Baltasar Garzón se transforma en personaje. Es muy joven, y parece que la popularidad no le desagrada. Pero donde su vocación jurídica da un vuelco espectacular es cuando en 1993 abandona su puesto, pide la excedencia, y se incorpora a las listas del PSOE en las elecciones de ese año, nada menos que en el número dos, tras Felipe González. Todo el mundo supone, incluido el propio Garzón, que será el próximo ministro de Justicia o de Interior. La ayuda de Garzón a que Gonzalez gane las elecciones es evidente, pero el renovado presidente lo que le nombra es Delegado del Plan Nacional contra las Drogas, que es como si a alguien le prometes que será ministro de Asuntos Exteriores y resulta que aparece como subsecretario del Ministerio para Asuntos de Asia.

La humillación duró un año, se reincorporó a su puesto, y causó cierto asombro su entusiasmo justiciero con los GAL, que los malpensados creyeron producto del rencor. A partir de ahí, Sogecable y Gómez de Liaño, su amigo -al que hundió- Pinochet y la fama internacional, su expulsión por juez prevaricador, y su paso por la abogacía privada, con esas minutas que un juez sólo conseguiría si le tocara la lotería. Eso no lo censuro, porque ha aprovechado para pasar de perseguir a los delincuentes a defenderlos, que es como cuando un futbolista pasa a ser entrenador. Tan admirado como denostado, su figura no deja a nadie indiferente, ni a un delincuente como el comisario Villarejo, ni a una ex ministra del PSOE como Dolores Delgado, amiga suya desde hace más de un cuarto de siglo. Pero él ¿qué quiere ser de mayor?