La Lotería: peligro

Los diarios anglosajones se hacían ayer eco de que nuestra Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte en el planeta. Lo del Gordo lo traducen como «The Fat One», lo cual tiene su coña (aunque no tanta como la de aquel tabernero cosmopolita de la calle de la Franja de La Coruña, que decidió innovar con una carta bilingüe donde traducía el clásico «pulpo a feira» como «octopus at the party»). La prensa foránea explicaba ayer a sus lectores que la jornada del sorteo congrega a todo el país frente a los bombos durante una mañana entera. Una tradición navideña española, que si hay suerte concluye con aspersión eufórica de espumoso peleón, risas y alguna lágrima emotiva

