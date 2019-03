La lotería

Rosa Belmonte Actualizado: 19/03/2019 00:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

EL PP no ganará las elecciones pero Juan José Cortés ya tiene ministerio. Uno con su nombre. Como las matrículas de coche estadounidenses. La Iglesia Evangélica Ministerio Juan José Cortés. La fundó tras separarse de la Iglesia de Filadelfia, de la que había sido pastor. Lo que más me gusta del protestantismo es el libre mercado. Sus intenciones siempre han estado claras. Dios está por encima de todo pero la prisión permanente es su objetivo. Esto es como cuando le preguntamos a Melanie Griffith en unos Goya si iban a venir ella, Banderas y su hija en Semana Santa a Málaga y nos dijo «Jesús is OK, but…». Vaya, que ese año no, que tenían mejores cosas que hacer.

Pero

