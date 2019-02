«Lola» contra la «derecha trifálica»

Álvaro Martínez

Quien guarda, halla... Puede que a la ministra de Justicia le marcaran ya para siempre aquellas reuniones de la «peña Rianxo» donde ella, «Lola», lo pasaba de miedo con «Pepe» (el comisario Villarejo), «Balta» (el juez Garzón) y «el Gordo» (el también comisario García Castaño). Qué francachelas aquellas, qué risotadas entre el tintineo de los hielos del combinado tras la tremenda mariscada y con la lengua suelta, que si fulano es «maricón», que si zutano es «una nenaza», que si a mí no me gustan los tribunales «de tías». El lenguaje y los temas de conversación de aquellas reuniones no se apartaban mucho de lo que se puede escuchar en cualquier taberna de muelle del sudeste asiático un viernes de

