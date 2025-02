El lobo no es malo

Poco antes de morir con 93 años, Andrea Camilleri escribió una larga carta a Matilda, su biznieta. El texto, de un centenar de páginas, acaba de ser publicado en España. Camilleri tuvo tres hijas y la mayor es la abuela de esta niña que no ... había cumplido los cuatro años cuando el escritor siciliano redactó este texto. Mejor habría que decir que lo dictó porque estaba ciego.

Confieso que su lectura me ha emocionado y, al ir pasando sus páginas, me parecía escuchar la voz de Camilleri, el creador de la serie de novelas que tiene como protagonista al comisario Montalbano. Como se sabe, había cumplido 69 años cuando decidió dar vida a este personaje de ficción, que luego fue interpretado por Luca Zingaretti. Ahora no podemos imaginar a Montalbano sin ponerle la cara de este actor.

La sencillez con la que Camilleri cuenta su vida a su biznieta para cuando se haga mayor es conmovedora. No hay ningún adorno en su relato porque el narrador se describe como un hombre que ha cometido muchos errores, que ha mentido para sobrevivir, pero que siempre ha amado el teatro y su familia.

Afirma que, a su edad, ha perdido el miedo a la muerte y lo único que le fastidia es dejar de ver a sus seres queridos. Y apunta que nunca le ha importado el dinero o el éxito porque era consciente de que las banderas, derrotadas o victoriosas, siempre destiñen al sol. Es cierto: la vida siempre nos ajusta las cuentas.

Camilleri subraya al final de su carta que lo más importante en su existencia ha sido aferrarse a un ideal y defender sus convicciones. Modestamente, siempre he pensado lo mismo. Lo importante es el camino y no la meta, a la que nunca se llega.

Resulta especialmente interesante el relato de su infancia cuando tenía una fe ciega en Mussolini que le llevó a pedir su alistamiento en el Ejército fascista para luchar en África. Tenía diez años y naturalmente no le tomaron en serio, pero Camilleri descubrió poco más tarde las miserias del régimen cuando un compañero suyo le informó de que tenían que abandonar la ciudad porque su familia era judía.

Camilleri dice una obviedad que merece una reflexión: que los lobos no son malos. Simplemente matan a las gallinas para comer. En cambio, el hombre sí que es malo cuando actúa movido por el odio o la ambición. Por eso, es culpable de los horrores que desencadena con sus actos.

Acaba su carta pidiendo a los jóvenes que no hagan caso de los consejos de sus mayores y que se atrevan a cambiar el mundo. Y asegura que está convencido de que las nuevas generaciones serán mejores que las que nacieron antes de finalizar el siglo pasado.

Como soy un pesimista incurable, me llama mucho la atención el optimismo de este hombre al borde de la muerte. Siempre he querido convencerme de que todo tiempo pasado fue mejor, pero probablemente es una actitud puramente irracional y defensiva. No voy a decir más. Simplemente recomiendo que se lea este testamento extraordinario.