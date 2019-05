A qué le llamarán «hombre de Estado»

Seguir Ramón Pérez-Maura @PerezMaura Actualizado: 10/05/2019 00:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando las circunstancias nos ponen en la inevitable situación de tener que hacer balance de la vida de una persona hay que intentar repasar toda su ejecutoria. Huyamos de esos textos que sólo encuentran virtudes en la vida de un ser porque casi nunca se hace el balance de un santo. Entre otras cosas, porque la mayoría de ellos son personas desconocidas. Las personalidades públicas han tenido luces y sombras, como no puede ser de otra manera. Cuando en enero de 2012 Bieito Rubido me pidió que pusiera en marcha la sección de Necrológicas de ABC, me marqué como norma huir de las laudatios fúnebres tan habituales en los medios españoles que sólo saben cantar loas del difunto. Procuré buscar

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Hace falta ser miserables

Hace falta ser miserables ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Esto es lo que hemos votado

Esto es lo que hemos votado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Intervención humanitaria legítima