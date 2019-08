Seguir Rosa Belmonte Actualizado: 19/08/2019 23:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Egoísmo, tontería, manías. Cuando una tiene un libro que no se puede encontrar no tiene ningún interés en que se reedite. Cuando no posees el libro y lo quieres, estás escandalizada. ¿Pero cómo es posible que no vuelva a salir tal título? No sé, el Hitler de Toland en español. La editorial Athenaica ha vuelto a poner en las librerías Tiempo de vivir, tiempo de revivir, las conversaciones de Antonio Drove con Douglas Sirk que habían tomado forma de libro en 1995 gracias a la Filmoteca de Murcia. Gracias a su autor, Drove. Puestos a buscar un ejemplar antiguo para regalar, encontrabas pocos y podían salir por 349 euros. Ahora, te los comes con patatas. Había pasado tiempo desde que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mira que eres gorda

Mira que eres gorda ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Una gallina dentro

Una gallina dentro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Fanta de naranja, Fanta de naranja