La libertad acepta yugos

En su disco de copla, que ingeniosamente se llama «Copla», Estrella Morente grabó «Falsa moneda». Pero lo de «que de mano en mano va» le pareció ofensivo para la mujer y no está en el disco. A «Capote de grana y oro» también le pone pegas «por sus connotaciones taurinas». Dice en el «Magazine» que a ella le encantan los toros «pero hay gente a la que le ofenden». Me quedo muerta. No sólo porque en el disco esté «Madrina» (¿esa no va de toros, ganaderas y toreros?) sino por aquella entrevista que Julio Bravo le hizo en ABC. Demonios, si todo el rato hablaba de libertad, como si estuviera en un cuadro flamenco de Delacroix guiando al pueblo.

