Liberalizar beneficia a todos

La liberalización, ya absoluta, de los horarios de las farmacias en la Comunidad de Madrid incide en la senda que desde hace años el Gobierno regional ha adoptado para quitar trabas administrativas al comercio y favorecer el consumo, lo que no solo beneficia a los empresarios, pequeños o grandes, sino a los ciudadanos. Adicta a las prohibiciones, la fiscalización pública y, en suma, al entorpecimiento de la iniciativa privada, la izquierda -y también un centro-derecha que muy a menudo se ha dejado llevar por el intervencionismo- tiende a obstaculizar la libre actividad económica a través de leyes restrictivas, cuando no de tributos que recortan su margen de maniobra y paralizan su desarrollo. Madrid, en cambio, ha sabido liberalizar un tejido económico que no deja de crecer y de rentabilizar su actividad, como hace dos días revelaron las cifras del turismo, excepcionales en un marco generalizado de retracción. Es el ciudadano, también contribuyente, quien a la postre se beneficia de un clima de apertura que favorece la inversión, dinamiza el mercado laboral y genera riqueza.

Legislar a favor de la sociedad es una exigencia pública que de forma paradójica rara vez se cumple, y que incluso genera críticas, como las de la presidenta andaluza cuando tacha a Madrid de «paraíso fiscal». Más allá de los grandes indicadores, basta comparar la economía de las dos comunidades para comprobar la distancia que va de un sistema restrictivo a otro que aboga por la liberalización y la bajada de impuestos y que da carta blanca a la iniciativa privada. No son las grandes corporaciones las beneficiadas por este modelo, sino el ciudadano. Poder comprar medicinas a cualquier hora y cualquier día de la semana es un avance que, además, aumenta la riqueza. En eso, y no en dogmas huecos, consiste el verdadero Estado de bienestar.