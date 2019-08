Seguir Salvador Sostres Actualizado: 02/08/2019 23:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es la tercera vez que mi hija me lleva a ver El Rey León, recientemente estrenada en su versión más realista. Me fascinó cuando la vi por vez primera en 1994 y me ha vuelto a fascinar ahora. Los dibujos, las canciones de Elton John y Tim Rice, pero sobre todo la idea que Simba encarna.

El Rey León es una fábula sobre el capitalismo, sobre todas las implicaciones de la libertad. La responsabilidad, la jerarquía y un alto concepto religioso basado en la convicción de que sin religión no puede haber buena fe en los negocios, y que la creación política -Valle lo dice- es ineficaz si falta una conciencia religiosa con su ética superior a las leyes que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Lo que importa

Lo que importa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Francisco

Francisco ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Nos lo hemos currado