Legalidades

Seguir Jon Juaristi Actualizado: 08/06/2019 23:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el examen de Historia incluido en las pruebas de Selectividad de la Comunidad Autónoma Vasca ha caído este año una pregunta referente al acuerdo entre Indalecio Prieto y José Antonio Aguirre que condujo a la puesta en vigor del Estatuto de Guernica y a la tardía incorporación del PNV al bando republicano en la Guerra Civil. No falta quien ve en ello un gesto tendencioso del Gobierno del PNV, que pretendería así recordar a los socialistas la necesidad de hacerle nuevas concesiones si pidieran su apoyo a la investidura de Sánchez. Como hipótesis, tal memez no se sostiene. Nadie ignora que el PNV no pacta cosa alguna con partidos o gobiernos «españoles» sin sacar algo a cambio. Para eso

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Réquiem

Réquiem ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pragmatismos

Pragmatismos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ternera