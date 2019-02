La lechuza

Ignacio Camacho

Seguir Actualizado: 13/02/2019 00:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si no te gusta oír paparruchas, si te irritan las majaderías, no escuches nada del juicio a los independentistas. Porque te vas a endemoniar con sus monsergas extrajurídicas, con su argumentario sobre la represión de sus aspiraciones legítimas, con su retahíla de tópicos victimistas destinados a presentar la causa como una venganza política. Porque quizá no entiendas que esa exhibición de propaganda, esa reiterada arenga colectiva, forma parte de los derechos que les concede el procedimiento de garantías que el tribunal debe amparar con pulcritud exquisita. Durante meses, los acusados y sus defensores se van a dedicar a una tentativa insistente de desacreditar a la Justicia. Ya empezaron ayer, en una mañana de alegatos plañideros trufados de la farfolla pesadísima

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El cordón roto

El cordón roto ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Los orcos

Los orcos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Por la soberanía nacional

Ignacio Camacho Articulista de Opinión