La lechera y el doctor

Álvaro Martínez

No deja de ser curioso que un Gobierno que no fue capaz de desalojar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos el pasado verano, que no puede renovar el CGPJ ahora que toca y que no parece que vaya a sacar los Presupuesto del año que viene, se plantee retos a tan larguísimo plazo como apagar todas las centrales nucleares y organizar un Mundial de Fútbol en 2030 o reconvertir en eléctrico todo el parque móvil automovilístico de España en 2040. Solo un alejamiento de la realidad de dimensiones cósmicas puede llevar al doctor Sánchez a anunciar objetivos tan remotos siendo, como es, incapaz de atender el día a día con mínima solvencia. Es mejor ir partido a

