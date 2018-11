Lección de oportunismo político

Yolanda Gómez Rojo

@ygrojo Seguir Actualizado: 07/11/2018 14:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni 24 horas ha tardado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en reaccionar a la polémica decisión del Supremo que cambiaba el criterio de la sentencia anterior y mantenía que era el cliente, y no el banco, quién debía hacer frente al pago del impuesto de las hipotecas. Un impuesto, por cierto, que creó un gobierno socialista, el Gobierno de Felipe González, en 1993 y que durante estos 25 años ha pagado siempre el cliente que pedía la hipoteca. Pero a ningún Ejecutivo, incluido al de Sánchez, se le había ocurrido hasta ahora cargar el tributo a los bancos y no a los hipotecados. ¡Qué casualidad! No se puede ser más oportunista.

Pero que nadie se llame a engaño. Aunque