La lección de Felipe VI El Rey no ha hecho más que cumplir con aquello para lo que le prepararon: preservar la institución para que siga estando al servicio de los españoles

Agustín Pery SEGUIR Actualizado: 03/08/2020 20:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Juzgar socialmente, que no penalmente, a Juan Carlos I en tiempo real obliga a entender que su exilio era la única salida. No cabía otra porque el padre ya no estaba a la altura de las lecciones que había enseñado a su hijo. Felipe VI no ha hecho más que cumplir con aquello para lo que le prepararon: preservar la institución para que siga estando al servicio de los españoles.

Tuvo que hacerlo con su hermana y su cuñado, despojándoles del título de Duques de Palma y borrándolos de la agenda de Zarzuela y ahora la lamentable actuación de su padre le ha obligado a aplicarle un doloroso castigo en lo familiar y social.

Había que hacerlo porque Juan Carlos