Nos cuentan como números, no salen en los medios, no les llaman, no les hacen seguimiento... Cientos de ciudadanos infectados por el Covid-19 que, por no tener síntomas graves, pasan estos horribles días en sus casas. También son pacientes, sí, y no dejan de estar en la misma situación de olvido y abandono que los que s encuentran en los pasillos de los hospitales. Han llamado al numerito, han comunicado que tienen síntomas, les han ordenado que se aíslen en una habitación de sus casas para no contagiar al resto de los familiares, ¿y qué pasa con ellos? .

Pues nada. Porque no hacen ruido, porque no están en un hospital, porque tienen sentido común y se quedan en sus casas, porque saben que los pocos recursos que hay ahora mismo son para los que realmente presentan síntomas graves... pero también se merecen algo, ¿no? Se merecen instrucciones, se merecen un seguimiento, se merecen que los llamen...

Ni tan siquiera saben cuánto tienen que esperar para salir del cuarto minúsculo en el que se encuentran, no saben cuándo «supuestamente» ya pueden considerar que han ganado la batalla al virus. Ante esta situación me pregunto: ¿saben estos olvidados cuándo pueden salir de casa? ¿Qué ocurre si salen porque ya se sienten bien pero aún siguen siendo transmisores?

Señores de la Administración, háganles un poco de caso , porque si estos olvidados se decidieran a ir a la sala de Urgencias para que les presten atención, entonces sí que el hospital se vendría abajo.