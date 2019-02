Dia, «laissez faire et laissez passer»

María Jesús Pérez

La frase «Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même» («Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo») fue usada por primera vez por Vincent de Gournay, fisiócrata del XVIII, contra el intervencionismo del gobierno en la economía. Pero no fue hasta mediados de dicho siglo cuando la expresión francesa encontró todo su sentido, al calor de la Revolución Industrial inglesa, con Adam Smith -considerado el padre de la teoría de libre mercado-, como encargado de popularizarla. Smith comprendía su significado como la «no intervención» del Estado en una vida económica, principalmente en el campo de la producción. También decía que el Estado era un mal administrador, porque no estaba interesado en una buena administración. Según Smith,

